Terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin dağa kaçırdığı kız çocukları ve kadınlara insanlık dışı uygulamaları, örgütten kaçanların anlattıklarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Terör örgütü, kaçırdığı küçük yaştaki kız çocuklarını zorla alıkoyuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Bugüne kadar örgüt tarafından kandırılan kadınların yüzde 79'unun 15-22 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bu grupta yer alan kadınların yüzde 55'inin ise 15-18 yaş aralığında olduğu tespit edildi.