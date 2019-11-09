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  • Son Güncelleme: 09.11.2019 08:39

Kandil'de dehşeti! Kampa getirilen kız çocukları ile kadın teröristler ilk 30 gün içinde...

'nın ' üssü'ne dönüşen Kandil'e götürülen kız çocukları ile kadın teröristler kamplarda taciz, tecavüz ve infazlarla karşı karşıya kalıyor. Kadınların yüzde 90'ına ilk 30 gün içinde aralarında elebaşlarının olduğu teröristler tecavüz ediyor. Bugüne kadar binden fazla kadın kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu, kaçamayanlar da kurtuluşu da buluyor.

Terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin dağa kaçırdığı kız çocukları ve kadınlara insanlık dışı uygulamaları, örgütten kaçanların anlattıklarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Terör örgütü, kaçırdığı küçük yaştaki kız çocuklarını zorla alıkoyuyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Bugüne kadar örgüt tarafından kandırılan kadınların yüzde 79'unun 15-22 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bu grupta yer alan kadınların yüzde 55'inin ise 15-18 yaş aralığında olduğu tespit edildi.

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