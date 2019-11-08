İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da var olan 2 tesisin yeterli olduğunu belirtip "Bu tesise ihtiyaç yok" diyerek Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal edildiğini duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun 'Gereksiz' olarak nitelendirdiği projenin aslında hayati bir proje olduğunu 13 maddelik bir manifesto ile açıkladı.

SİNGAPUR VE ABD ÖRNEKLERİ

Dünyanın, atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisi olan membran teknolojisiyle yapılacak tesis -Türkiye'nin ilk -Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacaktı. Yani Tesiste, atıksuyu İÇİLEBİLİR seviyeye getirme teknolojisi var.

İmamoğlu'nun İstanbul için 'İHTİYAÇ YOK' dediği arıtma tesisine sahip Singapur'da bu tesiste arıtılan suya mineral takviyesi yapılarak marketlerde içme suyu olarak satılıyor. ABD, tesisten arıtılan suyu, yeraltına pompalayarak, yeraltı su seviyesini korumada kullanıyor.

"İSTANBULLULARA BÜYÜK HAKSIZLIK"

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan, Kentsel dönüşüm sürecine giren, Altyapı ihtiyacı her gün büyüyen, İstanbul için "İHTİYAÇ YOK" demek, İstanbullulara büyük haksızlıktır. Kaldı ki, imamoğlu'nun seçim vaatlerinde İleri Teknoloji Arıtma Tesisi vardı!

"TESİSİN TAMAMI YERALTINDA OLACAKTI"

İptal edilen tesisin arıtma kapasitesi; 435.000 m3/ gün ve membran teknolojisi ile yapılacaktı. Tesisin TAMAMI yeraltında yapılacak, Üzeri halka açık YEŞİL ALAN ve PARK olacaktı. İthal değil, İTÜ MEMTEK ile yerli ve milli teknoloji kullanılarak yapılacaktı.

Bu tesisten elde edilecek arıtma suyu doğrudan deşarj edilmeyip, Kağıthane Deresi ve çevresindeki alanların peyzaj sulaması da bu tesisten çıkan su ile yapılacaktı. İÇME SUYU şebekesinden bu kadar büyük alanın peyzaj sulaması yapılması şehir için BÜYÜK İSRAF.

ÇOK CİDDİ BİR TASARRUFUN ÖNÜ

Şu anda; - Fatih, - Eyüpsultan - Alibeyköy gibi Haliç'in sol sahilinin tamamını kapsayan havzanın tamamında, günlük 1 milyon (1.000.000) m3 atık suyun tamamı, Yenikapı ÖN ARITMADAN geçerek Marmara denizine deşarj ediliyor.

İptal edilen tesis ile Yeni Havalimanı, Esenler Askeri Bölgedeki rezerv alanı yapılacaktı. Böylece kentsel dönüşümden dolayı Arnavutköy bölgelerinden artarak gelecek atıksu yükü Yenikapı'ya kadar çok uzun bir mesafede TAŞINMAMIŞ olacak, sonuçta ciddi bir TASARRUF sağlanacaktı.

TESİSİN KONUMU için; - Gelecek şehir planlarına göre yapılan projeksiyonlar -Topoğrafik ölçümler -Havza zorunluluğundan dolayı burası seçilmiştir. İddia edildiği gibi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tesis için UYGUN ya da GEREKLİ DEĞİL açıklaması yapılmamıştır.

Halen İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olan ve İTÜ'den Prof. Dr. İzzet Öztürk, söz konusu tesis ile ilgili; - Tesisin bölge için gerekli olduğu, - Ancak kaynak sıkıntısı varsa etap etap inşa edilebileceği ya da bir müddet erteleneceği yönünde görüş vermiştir.

İstanbul'da İleri Teknoloji Atıksu Arıtmaya 'ihtiyaç yok' diyen öğretim üyesini yakında İSKİ Yönetim Kurulu'nda görürsek şaşırmayacağız. Sonuç olarak, bu teknolojiyi İstanbul gibi bir şehir için 'İHTİYAÇ YOK' diye İPTAL ETMEK ne akla ne de vicdana sığar.

İSTANBUL 25 YIL ÖNCESİNE DÖNECEK

Çevre meselesi SİYASET ÜSTÜ bir meseledir. O yüzden; - İstanbullular için, - Çocuklarımız için, - Marmara Denizi için, - Dünyanın incisi Boğazımız için, - Altın Boynuz olarak addedilen Haliç için, çevre yatırımlarına 'DUR' değil 'DEVAM' diyelim.

İmamoğlu'na tavsiyemizdir: - Haliç tekrar kokulara boğulmadan - Marmara'da alg patlaması oluşmadan, - Yavrularımızın daha büyük bedel ödememesi için bugünden gerekeni yapın. Yoksa bu millet size hesabını sorar. Bizler de bu işin takipçisi olacağız.