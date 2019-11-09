Son dakika: Hatay'da korkutan deprem! Hatay'daki depremin merkez üssü neresi? 9 Kasım son depremler

Hatay'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 10.19'da yerin 17.2 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DEPREMLER (9 KASIM 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.11.09 10:19:43 36.0318 35.9647 17.2 -.- 3.5 3.7 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)

2019.11.09 08:46:29 38.4942 31.8732 12.8 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

2019.11.09 08:09:22 36.4733 28.6707 8.5 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2019.11.09 07:55:00 36.8317 27.8145 18.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.11.09 06:55:22 36.4930 28.6967 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.11.09 06:50:37 39.4198 40.3407 5.0 -.- 1.7 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL)

2019.11.09 06:47:52 36.4742 28.6925 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ

2019.11.09 05:51:54 39.4295 40.3985 5.6 -.- 1.8 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)

2019.11.09 05:49:33 36.4827 28.7093 1.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2019.11.09 04:44:03 38.8923 40.1072 7.1 -.- 2.3 -.- ALTINOLUK-KARAKOCAN (ELAZIG)

2019.11.09 04:34:37 38.9213 26.6787 6.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI

2019.11.09 04:13:45 37.8470 29.7077 9.3 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.11.09 03:52:10 40.3403 26.1825 17.7 -.- 1.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.11.09 03:42:16 35.9653 27.0665 29.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.11.09 02:46:31 39.1018 41.6648 9.3 -.- 1.9 -.- KARAKOY-VARTO (MUS)

2019.11.09 02:36:52 36.4872 28.6887 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ