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James Jeffrey bugün geliyor

ABD'nin , bugün 'de olacak. Jeffrey, 2 günlük ziyareti esnasında ve 'da üst düzey Türk yetkililerle önemli temaslarda bulunacak. Jeffrey ve beraberindeki heyet, yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında ve terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek.

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