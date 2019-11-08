ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Türkiye'de olacak. Jeffrey, 2 günlük ziyareti esnasında İstanbul ve Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle önemli temaslarda bulunacak. Jeffrey ve beraberindeki heyet, yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek.
- Güncel
- 08.11.2019
- Gazete
James Jeffrey bugün geliyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bugün Türkiye'de olacak. Jeffrey, 2 günlük ziyareti esnasında İstanbul ve Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle önemli temaslarda bulunacak. Jeffrey ve beraberindeki heyet, yetkililerle ortak çıkarlar kapsamında kuzey Suriye ve DEAŞ terör örgütü ile mücadele konularını görüşecek.
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