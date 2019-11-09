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Akar, Jeffrey’le görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Başkent'e gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Heyetler arasında yapılan görüşmelerde ise ABD ile 17 Ekim'de Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı.

Akar, Jeffrey’le görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Başkent'e gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti. Heyetler arasında yapılan görüşmelerde ise ABD ile 17 Ekim'de Suriye'nin kuzeyi için imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı.

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