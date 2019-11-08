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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30

ABD'nin Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da! Kritik toplantı başladı

Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi bugün Ankara'ya ABD Özel Temsilcisi geldi. Daha sonra Jeffrey ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığına geçti.

Kritik toplantı başladı! ABD'nin Suriye Temsilcisi Ankara'da

ABD'nin Özel Temsilcisi ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

Heyet, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile bir araya geldi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım'da Washington'da yapacağı görüşmenin hazırlıkları, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Ankara ile Washington yönetimleri arasında Güvenli bölge için varılan mutabakat ve DEAŞ ile mücadele başlıkları ele alınacak.

Jeffrey'nin temasları kapsamında İstanbul'da Suriye muhalefeti temsilcileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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