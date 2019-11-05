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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 09:10

Son dakika: Kuzey 'a hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre nca, 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 'lı teröristin ’larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu! SİHA'larla vuruldu

'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla () etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK
nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam edeceği belirtildi.

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