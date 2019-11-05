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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 16:57

Son dakika: Kuzey 'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: ’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda, 2 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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