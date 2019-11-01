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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 09:39

Kuzey 'a hava harekatı! 3 'lı terörist, ’larımız tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: 'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist, ’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı!

Milli Savunma Bakanlığından, 'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 'lı teröristin 'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.


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