Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin'de 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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