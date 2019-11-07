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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:41

Kısa uzun en güzel şiirleri! İşte 10 Kasım şiirleri

'a az bir süre kaldı. Öğrenciler için internette araştırmalar yapıyor. Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder 'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi. İşte en güzel kısa uzun 10 Kasım şiirleri ve tüm detaylar sayfamızda

Kısa uzun en güzel 10 Kasım şiirleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü. Bu sene de 10 Kasım'da Atatürk tüm vatandaşlar tarafından saygı ve rahmetle anılacak. Okullarda düzenlenen Atatürk tören ve anma günü için 10 Kasım şiirleri araştırılıyor. Biz de sizler için uzun, kısa 10 Kasım ile ilgili şiirleri derledik. İşte bu özel ve anlamlı günde okunabilecek en güzel 10 Kasım şiirleri. Türk milleti için yas günü olan 10 kasım bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor ve 10 Kasım'da ne oldu araştırması başladı. Atatürk 10 kasım 1938 yılında vefat etti. Bu senede Atatürk'ü ölüm yıldönümünde özlem ve saygıyla anacağız. İşte en duygusal 10 Kasım şiirleri, kısa 2 kıtalık 4 kıtalık uzun 10 kasım Atatürk sözleri....

10 KASIM NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.

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