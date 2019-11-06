10 Kasım resmi tatil mi? Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, edebiyete intikal edişinin 81. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de ve ülke genelinde törenler düzenlenecek. Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden ulus yaratan Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Her yıl törenler düzenlenen 10 Kasım'ın bu sene hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da resmi kurumlarda Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir. 10 Kasım günü resmi tatil değildir.