Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü saygı ve rahmetle anılıyor. Hepimiz için ayrı bir önem taşıyan bu anlamlı gün için 7'den 70' e herkes hazırlıklara başladı. Özellikle ilkokul öğrencileri Ulu Önder Atatürk için 10 Kasım şiirleri konusunda araştırmalar yapıyorlar. İşte bu özel ve anlamlı günde okunabilecek en güzel 10 Kasım şiirleri. Türk milleti için yas günü olan 10 kasım bu sene ne zaman, hangi güne denk geliyor ve 10 Kasım'da ne oldu araştırması başladı. Atatürk 10 kasım 1938 yılında vefat etti. Bu senede Atatürk'ü ölüm yıldönümünde özlem ve saygıyla anacağız. İşte en duygusal 10 Kasım şiirleri, kısa 2 kıtalık 4 kıtalık uzun 10 kasım Atatürk sözleri

10 KASIM 1938'DE NE OLDU?

Sağlık durumu kötüye giden Atatük'e 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu ve Avrupa'dan doktorlar getirildi. Fakat tedaviler sonuç vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı ve Atatürk 21 Kasım 1938 günü Ankara'da büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verildi.

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