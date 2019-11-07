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  • 07.11.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:37

i için korkutan açıklama! Büyük depremin tarihi ve şiddeti...

'da Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki , vatandaşta paniğe sebep oldu. 1999 depremini yaşayan vatandaş, "yeniden aynı büyüklükte bir deprem olur mu" korkusu yaşıyor. Japon Deprem Uzmanı , İstanbulluların bu korkusunu haklı çıkaracak açıklamalarda bulundu. Moriwaki, stanbul yakınlarında yüzde 60 ihtimalle 7,4 büyüklüğünde bir deprem olmasının beklendiğini söyledi.

Büyük depremin tarihi ve şiddeti...

(OMÜ) Uzakdoğu Topluluğu tarafından düzenlenen ve uzmanı 'nin konuşmacı olarak yer aldığı "Deprem Gerçeği ve Alınması Gereken Önlemler" adlı bir söyleşi gerçekleşti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Şubesi Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, topraklarının yüzde 97'si deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekti, uyarılarda bulundu.

"2023'TE EN UZUN ASMA KÖPRÜ TÜRKİYE'DE OLACAK"
Dünyanın en uzun asma köprüsünün inşasını gerçekleştiren Moriwaki, "Akashi 1991 metreyle dünyanın en uzun asma köprüsü. Osmangazi Köprüsü 1550 metreyle dünyada dördüncü. 2023 sizin için önemli bir yıl, Cumhuriyetin yüzüncü yılı. 2023 yılında Çanakkale'de, ara mesafesi 2023 metre olmak üzere dünyada birinciliği artık Japonya, Türkiye'ye teslim edecek. Bu sizler için çok gurur verici bir şey, dünyada en uzun asma köprü sizde olacak" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DA DEPREM RİSKİ VAR
Uzman Moriwaki, Samsun'un da fay hattı üzerinde olduğunu ve deprem riski barındırdığını vurguladı. Türkiye'de deprem bilinci oluşturmak için yapılan seminerlerin sayısını az bulduğunu ifade etti. Özellikle çocuk yaşta depreme yönelik tatbikat eğitiminin sıkça yapılması gerekliliğinin önemi üzerinde durdu.

TÜRKİYE DEPREMDEKİ ÖLÜMLERDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Söyleşiye katılan inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerine seslenen Moriwaki "Japonya'da her yerde yanardağ var. Metrekare olarak Türkiye Japonya'dan iki kat daha büyük fakat nüfusa baktığımızda Japonya Türkiye'nin iki katı. Yani Türkiye'de 1 metrekarede 1 insan varsa Japonya'da 4 insan var. Alan yetersizliği nedeniyle Japonya'da gökdelenler yapılıyor. Fakat Türkiye'de Konya gibi düz bölgeler mevcutken Ankara, , İzmir gibi şehirlerde gökdelen yapılanmaları mevcut. Deprem büyüklüğü olarak Türkiye, Japonya'dan daha şanslı ama depremde ölen kişi sayısına baktığımızda Türkiye, dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Ben 29 yıldır Türkiye'deyim artık yarı Türk sayılırım, bu ölüm oranını utanarak söylemek lazım" şeklinde konuştu.

"30 YIL İÇİNDE 1999 DEPREMİ TEKRAR EDEBİLİR"
'nde 30 sene içerisinde yüzde 60 ihtimal 7,4 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirten Moriwaki, "Özellikle 1999 depreminden sonra Marmara Bölgesi'ne 29 cihaz koyduk. İnce ince ölçümler yapıyoruz, 4 bölgede depremin uzun zaman görülmediği noktalar var. Olası bir deprem sonrasında Türkiye ve Japonya'da hasar hesapları yapıyoruz. 'Ne kadar bina çökebilir ya da ekonomi nasıl etkilenebilir' diye. Devlet ve belediyelerin yaptığı çalışmalar ile Türkiye'nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir" diye konuştu.

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerinde yer alan, Malezya'daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya' da bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü Akashi'nin inşaatında çalışan Moriwaki, sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.

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