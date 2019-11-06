10 Kasım pano çalışması örnekleri - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü panoları
10 Kasım pano çalışması örnekleri, öğenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel anma etkinlikleri düzenlenecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin araştırdığı 10 Kasım pano örneklerini sayfamızda derledik. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel pano çalışması örnekleri...
06.11.2019 14:49
- Son Güncelleme: 06.11.2019 14:49
10 Kasım pano çalışması örnekleri... 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı İstiklal Harbi'ni, 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak, zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde saygıyla anılacak. Okullarda şiirler okunacak çeşitli törenler düzenlenecek. 10 Kasım'a özel pano çalışması örneklerini sayfamızda derledik. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel pano çalışması örnekleri...
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