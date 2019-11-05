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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 16:14

'ndan sonra bir skandal da Kılıçdaroğlu'ndan! Tutuklanan KK'lıları böyle savundu!

Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı , terörle bağlantısı olduğu için tutuklanan ve yerlerine atanan 'li başkanları savundu. Kendi partisini dahi bu derece savunmamış olan Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir" ifadeleri ile arasına mesafe koyamadığını ortaya çıkardı.

Tutuklanan HDPKK'lıları böyle savundu!

'li Başkanı 'nun 'da terörle bağlantısı olan ve yerlerine atanan 'li belediye başkanlarını savunması gündemdeki yerini korurken bir skandal açıklama Genel Başkanı 'ndan geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve yerlerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanlarının gözaltı sürecinde hücrede tutulmasını eleştirdi.

Teröre destek verdikleri için tutuklanan HDP'li Belediye Başkanlarını demokrasiyi gerekçe göstererek savunan Kılıçdaroğlu, ortağı HDP ağzıyla konuştu.

ORTAĞINI BÖYLE SAVUNDU
Kılıçdaroğlu'nun "Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız, kayyum atamalarını bu bağlamda eleştirdik. Sonuçta hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. , , Büyükşehir Belediye başkanları görevden alındığında da demokrasiye darbe olduğunu söyledik. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip, 10 saat bekletilerek hücrelere gönderilmeleri doğru değildir. Farklı düşüncelerde olsak da demokrasiyi herkes için istiyoruz" ifadelerini kullanması 'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliğini gözler önüne serdi.

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