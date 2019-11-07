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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 11:41

'den ayrılmak isteyenlere "şefkat tokadı" tehdidi!

'da Fetullahçı terör örgütüne yönelik devam eden soruşturmada 'dan ülkeye giriş yaparken yakalanan itirafçı sanık B.Ç., örgütten ayrılmak istediğini ancak diğer üyelerin kendisini "şefkat tokadı" ile tehdit ettiğini söyledi. B.Ç, örgüt üyelerinin aracını kullanıp yaptıklarını, tamir parasını ödemediklerini ve sürekli para isteyerek kendisini mağdur ettiklerini söyledi.

FETÖ'den ayrılmak isteyenlere şefkat tokadı tehdidi!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında aranırken 'ye giriş yaptığı 'nda gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan B.Ç, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı oldu.

Örgüte dair bildiklerini anlatan B.Ç, 32 yıldır yaşadığı 'da doğup büyüdüğünü, üniversite yıllarında dini daha iyi öğrenebilmek için örgüt üyesi üç kardeşle tanıştığını ifade etti.

Fransa'da örgüt üyelerinin her hafta toplantı yaptığını, bazen de 'dan gelen öğrencilerin evlerinde bir araya geldiklerini aktaran B.Ç, bu toplantılarda FETÖ elebaşı 'in ses kayıtlarının dinletildiğini, rüyalarının paylaşıldığını bildirdi.

ŞEFKAT TOKADI TEHDİDİ
Toplantılar sırasında telefonuna programının yüklendiğini, Afrika'dan gelen öğrencilerden alınan paraların örgüt üyesi N.O. tarafından ByLock'a yazıldığını belirten B.Ç, şunları kaydetti:

"Afrika'dan öğrenciler geldikten sonra örgüt, 'e yakın bir bölgede okul açtı. Orada hem Müslüman hem de diğer dinlerden kişiler eğitim görüyordu. Fadime'nin yüksek lisans yapmadan örgütün açtığı okulda biyoloji öğretmeni olduğunu öğrenince kendisine bunun nasıl olduğunu sorduğumda, 'Gavur bir öğretmen geleceğine, Müslüman birinin hata yaparak öğretmenlik yapması caizdir.' dedi. Örgütün 'şefkat tokadı' diye tabir ettiği konularda bana 'İstediğimiz şeyi yapmazsan eşin işinden olur, rızkınız azalır, başınıza bir iş gelir, sıkıntı yaşarsınız' gibi telkin ve tehditlerde bulunarak manevi yönden baskı altına alıyorlardı."

B.Ç, örgüt üyelerinin aracını kullanıp yaptıklarını, tamir parasını ödemediklerini ve sürekli para isteyerek kendisini mağdur ettiklerini söyledi.

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