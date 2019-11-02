Deprem kahini Frank Hoogerbeets, ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini dile getiren Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem olursa buna kimse şaşırmasın" diye konuştu.
Deprem kahini Frank Hoogerbeets, ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul ve İzmir'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini dile getiren Hoogerbeets, "7'yi bulabilecekbir deprem olursa buna kimseşaşırmasın" diye konuştu.
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