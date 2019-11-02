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ve ’e uyarısı

kahini , ay hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. ve 'de büyük depremlerin meydana gelebileceğini dile getiren Hoogerbeets, "7'yi bulabilecek bir deprem olursa buna kimse şaşırmasın" diye konuştu.

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