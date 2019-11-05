İstanbul'da Vordonisi adası hangi depremde battı! İstanbul için korkunç deprem tahmini

Deprem nedir, sorusuna cevap vermek gerekirse, yer kabuğu üzerindeki fay adı verilen kırıklarda meydana gelen depremler, kayanın kırılgan özelliğinin ani basınç değişimleriyle kırılmasıyla ortaya çıkar.

Basınç değişimlerinin temel nedenleri arasında; gerilme, sıkışma ve bükülme gösterilebilir.Kayalık bir alanda oluşan ani gerilmeler kayanın en zayıf noktasında gerçekleşerek yeni fay oluşumlarının ortaya çıkmasına da neden olabilir. Gerilmenin oluşmasıyla birlikte açığa çıkan ve çok yüksek bir enerjiye sahip olan hareketlilik deprem nasıl oluşur sorusunun en basit cevabıdır.