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İstanbul'da Vordonisi adası hangi depremde battı! İstanbul için korkunç deprem tahmini

Vordonisi, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'ndan sonra İstanbul'un 10'uncu adası. Vordonisi'nin batma nedeni, yaklaşık 1000 yıl önce yaşanan büyük İstanbul depremi olarak biliniyor. Maltepe açıklarında yer alan ve İstanbul'un onuncu adası olarak bilinen, deprem sonrası sular altında kalan İstanbul'un pek bilinmeyen adası Vordonisi havadan fotoğraflandı. Deprem nedir, sorusuna cevap vermek gerekirse, yer kabuğu üzerindeki fay adı verilen kırıklarda meydana gelen depremler, kayanın kırılgan özelliğinin ani basınç değişimleriyle kırılmasıyla ortaya çıkar.

05.11.2019 13:12 - Son Güncelleme: 05.11.2019 13:12
İstanbul'da Vordonisi adası hangi depremde battı! İstanbul için korkunç deprem tahmini

Deprem nedir, sorusuna cevap vermek gerekirse, yer kabuğu üzerindeki fay adı verilen kırıklarda meydana gelen depremler, kayanın kırılgan özelliğinin ani basınç değişimleriyle kırılmasıyla ortaya çıkar.

Basınç değişimlerinin temel nedenleri arasında; gerilme, sıkışma ve bükülme gösterilebilir.Kayalık bir alanda oluşan ani gerilmeler kayanın en zayıf noktasında gerçekleşerek yeni fay oluşumlarının ortaya çıkmasına da neden olabilir. Gerilmenin oluşmasıyla birlikte açığa çıkan ve çok yüksek bir enerjiye sahip olan hareketlilik deprem nasıl oluşur sorusunun en basit cevabıdır.

İstanbul'da Vordonisi adası hangi depremde battı! İstanbul için korkunç deprem tahmini


İstanbul'da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor.

İstanbul'da Vordonisi adası hangi depremde battı! İstanbul için korkunç deprem tahmini

İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.

İstanbul'da Vordonisi adası hangi depremde battı! İstanbul için korkunç deprem tahmini

Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edilen ada, 1000 yıl önce meydana gelen büyük İstanbul depremi sonrasında sular altında kalmadan önce Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapıyordu ve en önemli yapısı üzerinde bulunan manastırdı.

İstanbul'da Vordonisi adası hangi depremde battı! İstanbul için korkunç deprem tahmini

Adanın nasıl ve neden battığıyla ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın tek bir depremde batmadığını ifade edereke şöyle konuştu:

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