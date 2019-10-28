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  • 28.10.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 10:51

, 'a göre daha tehlikeli! 7 büyüklüğünde oluşturabilecek 17 aktif fay var

, çok sayıda aktif fayın bulunduğu kuşağında yer alıyor. Birinci derecede deprem bölgesindeki İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi () Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü (), 17 fayın, 10 farklı bölgede yer aldığını, fayların bulunduğu kimi havzaların belli yerlerinde çürük zeminlerin bulunduğunu bildirdi. Fayların haritalandırılması ve imar haritalarına işlenmesi için bir çalışma başlatacaklarını söyleyen Prof. Dr. , "Bu faylar 10 bölge içerisindeki farklı yerlerde bulunduğundan hepsi için tek tek deprem senaryosu oluşturacağız" dedi.

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