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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 09:10

Son dakika: 'da 269 kilogram eroin ele geçirildi

'ın İpekyolu ilçesinde ekiplerince bir minibüste yapılan aramada 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

O ilimizde 269 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekipleri, ilçeye bağlı Hafıziye Mahallesi'nde devriye sırasında fark edilen park halindeki minibüste şüphe üzerine arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, minibüsün bagajında 517 paket halinde 269 kilo 119 gram eroin bulundu.

E.P, " veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

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