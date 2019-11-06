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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 19:29

Cumhurbaşkanlığından flaş Bağdadi açıklaması: Bütün aile üyeleri gözaltında

İletişim Başkanı , ", elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından flaş Bağdadi açıklaması

İletişim Başkanı , "Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere, bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."

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