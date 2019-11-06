Dünya bu sorunun yanıtını arıyor! Bağdadi'nin yakalanan eşi kim?

DEAŞ'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen eli kanlı eski lideri El Bağdadi çok eşli ve bunda bir sınırlaması da yok. Bazı evliliklerini de stateji amaçlı olarak yapıyor. El Bağdadi'nin bilinen dört eşi var. Alman bir kadınla da evlendiği söylendi ancak bu evlilikle ilgili şaibeler çok fazlaydı.