Dünya bu sorunun yanıtını arıyor! Bağdadi'nin yakalanan eşi kim?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da yaptığı son dakika açıklamasında "İlk defa şimdi açıklıyorum. Bağdadi'nin hanımını yakaladık" demişti. Erdoğan'ın "Bağdadi'nin hanımını yakaladık" açıklamasından sonra tüm gözler Bağdadi'nin eşinin kim olduğuna çevrildi. Peki Türkiye'nin Bağdadi'nin eşi/eşleri kim? Detaylar haberimizde.
06.11.2019 15:43
- Son Güncelleme: 06.11.2019 16:04
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bağdadi'nin hanımını yakaladık, ilk kez açıklıyorum" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra tüm dünya "Bağdadi'nin eşi kim" sorusunun cevabını arıyor.
İKİNCİ EŞİ IRAKLI BİR OĞLU VAR
El Bağdadi'nin ikinci eşi ise 32 yaşında ve Iraklı.. İsrail Rajab Mahal Al Qaisi ismini taşıyan bu eşinden Ali isimli bir oğlu var. Bugüne kadar bu eşini kimse görmedi. İlk karısı ile birlikte aynı evde yaşamış olabileceği tahmin ediliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! BAĞDADİ'NİN EŞİNİ DE YAKALADIK! TIKLA VE İZLE
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