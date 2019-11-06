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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 15:28

Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Bağdadi'nin hanımını yakaladık

Son dakika haberi... ve 'nde 70. 'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bağdadi'nin hanımını yakaladık, ilk kez açıklıyorum" dedi.


Başkan , ve 'nde 70. 'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK DEFA AÇIKLIYORUM: BAĞDADİ'NİN HANIMINI YAKALADIK"
Erdoğan, "Bağdadi kendini tünelde öldürdü. Biz de hanımını yakaladık. Ama yaygara yapmadık. İlk defa şimdi açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini yakaladık." dedi.

Başkan Erdoğan, "Terörist masumların kanını dökendir. Müslümandan terörist olmaz. İslam'a terör diyen Batı kendine baksın. Batının caddelerinde, sokaklarında terörist başının paçavralarıyla dolaşıyorlar." ifadelerini kullandı.



ABLASI DA YAKALANMIŞTI
ABD'nin 'nin kentinde düzenlediği operasyon sırasında ölen terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad Türkiye'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

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