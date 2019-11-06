Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Bağdadi'nin hanımını yakaladık



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.





"İLK DEFA AÇIKLIYORUM: BAĞDADİ'NİN HANIMINI YAKALADIK"

Erdoğan, "Bağdadi kendini tünelde öldürdü. Biz de hanımını yakaladık. Ama yaygara yapmadık. İlk defa şimdi açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini yakaladık." dedi.

Başkan Erdoğan, "Terörist masumların kanını dökendir. Müslümandan terörist olmaz. İslam'a terör diyen Batı kendine baksın. Batının caddelerinde, sokaklarında terörist başının paçavralarıyla dolaşıyorlar." ifadelerini kullandı.







ABLASI DA YAKALANMIŞTI

ABD'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği operasyon sırasında ölen DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad Türkiye'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.