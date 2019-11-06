Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin ve kız kardeşinin yakalandığını duyurmuştu.

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