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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 19:51

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bağdadi ile ilgili yeni bilgiler açıklayacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.

Bakan Akar duyurdu! Bağdadi ile ilgili...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı konuşmada DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin ve kız kardeşinin yakalandığını duyurmuştu.

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