Bağdadi’nin kardeşini yakaladık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin önceki akşam düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını doğruladı. Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir" ifadesini kullandı.
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