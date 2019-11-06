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Bağdadi’nin kardeşini yakaladık

İletişim Başkanı , 'nin önceki akşam düzenlediği operasyonla terör örgütü 'ın lideri 'nin ablası 'ı yakaladığını doğruladı.

Bağdadi’nin kardeşini yakaladık
İletişim Başkanı , 'nin önceki akşam düzenlediği operasyonla terör örgütü 'ın lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ı yakaladığını doğruladı. Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir" ifadesini kullandı.

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