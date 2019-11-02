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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 15:05

'deki çöp rezaleti sonrası 'li 'na tepki yağıyor! dan istifaya davet ettiler

'li Belediyesi'nde işçiler, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemini sürdürüyor. İlçede oluşan çöp rezaletinin ardından CHP'li Başkanı 'nu istifaya davet ettiler.

Maltepe'deki rezalet sonrası İmamoğlu'na tepki yağıyor!

Başkanı , #imamoğlundanbeklentim etiketiyle nın zirvesine çıktı. Twitter kullanıcıları, bu başlık altına gönderdiği mesajlarla 'de yaşanan çöp sorunu sonrası Başkan İmamoğlu'ndan beklentilerini sıraladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu günden bu yana tartışmaların odak noktası olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan çöp toplanma problemi sonrası İmamoğlu'ndan beklentim etiketiyle paylaşılan mesajlarda İmamoğlu'na sert tepki var.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Bu başlık altında mesajlarını gönderen vatandaşlar, İmamoğlu'ndan beklentilerini sıraladı. Vatandaşlar Maltepe'de yaşanan çöp toplanma sorunu üzerine İBB Başkanı'na sert eleştiriler getirdi.

MALTEPE'DEKİ ÇÖP SORUNU
İstanbul Maltepe ilçesinde işçilerle yaşanan sorunun akabinde çöp sorunu oluşmasını eleştiren vatandaşlar, İmamoğlu'na "#imamoğlundanbeklentim Maltepe Belediyesi'nin çöpçülerinin maaşını verip greve bir son verdirmesi.." diyerek tepki gösteriyor.


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