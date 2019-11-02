İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, #imamoğlundanbeklentim etiketiyle sosyal medyanın zirvesine çıktı. Twitter kullanıcıları, bu başlık altına gönderdiği mesajlarla Maltepe'de yaşanan çöp sorunu sonrası Başkan İmamoğlu'ndan beklentilerini sıraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu günden bu yana tartışmaların odak noktası olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan çöp toplanma problemi sonrası İmamoğlu'ndan beklentim etiketiyle paylaşılan mesajlarda İmamoğlu'na sert tepki var.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bu başlık altında mesajlarını gönderen vatandaşlar, İmamoğlu'ndan beklentilerini sıraladı. Vatandaşlar Maltepe'de yaşanan çöp toplanma sorunu üzerine İBB Başkanı'na sert eleştiriler getirdi.

MALTEPE'DEKİ ÇÖP SORUNU

İstanbul Maltepe ilçesinde işçilerle yaşanan sorunun akabinde çöp sorunu oluşmasını eleştiren vatandaşlar, İmamoğlu'na "#imamoğlundanbeklentim Maltepe Belediyesi'nin çöpçülerinin maaşını verip greve bir son verdirmesi.." diyerek tepki gösteriyor.



