Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde öğrencileri ile birlikte Türk bayraklarıyla olağan bir şekilde kutlama yapan Seçil öğretmenin videosu büyük bir beğeni toplarken, bu görüntülere tahammülü olmayan terör örgütü yandaşları sosyal medya üzerinden harekete geçti. Terörist yandaşları Twitter'dan söz konusu videoyu ve Seçil öğretmeni adeta afişe edercesine kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı.

TÜRKİYE SEÇİL ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI

Yaşanan bu hadisenin ardından hedef gösteren profillere büyük tepki gösterilirken, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.





NEŞE ÖĞRETMENİ UNUTMADIK

Neşe Alten, 1 Ocak 1972 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokul eğitiminden sonra, Sinop Öğretmen Lisesi'ne gitti. Ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. 2 temmuz 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil İlçesi, Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda öğretmenliğe başladı. Neşe Alten, 26 ekim 1993 gecesi daha 25 günlük öğretmenken, PKK terör örgütü tarafından babası Hasan Alten ile birlikte 21 yaşındayken şehit edildi.