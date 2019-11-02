Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.11.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 15:52

Terör yandaşları hedef gösterdi sahip çıktı: #Öğretmen seninleyiz

'ta öğretmenlik yapan Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir gösteri yaparken, terör örgütü sempatizanı kişiler üzerinden Seçil öğretmenin videosunu paylaşarak hedef göstermeye çalıştı. ise Seçil öğretmene sosyal medyadan sahip çıktı.

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde öğrencileri ile birlikte Türk bayraklarıyla olağan bir şekilde kutlama yapan öğretmenin videosu büyük bir beğeni toplarken, bu görüntülere tahammülü olmayan terör örgütü yandaşları üzerinden harekete geçti. Terörist yandaşları Twitter'dan söz konusu videoyu ve Seçil öğretmeni adeta afişe edercesine kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı.

TÜRKİYE SEÇİL ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI
Yaşanan bu hadisenin ardından hedef gösteren profillere büyük tepki gösterilirken, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.



NEŞE ÖĞRETMENİ UNUTMADIK
, 1 Ocak 1972 tarihinde 'ın Şarköy İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokul eğitiminden sonra, Öğretmen Lisesi'ne gitti. Ardından Eğitim Fakültesi'ni kazandı. 2 temmuz 1993 tarihinde 'ın Bismil İlçesi, Çavuşlu Köyü İlkokulu'nda öğretmenliğe başladı. Neşe Alten, 26 ekim 1993 gecesi daha 25 günlük öğretmenken, terör örgütü tarafından babası Hasan Alten ile birlikte 21 yaşındayken şehit edildi.

PKK'lı teröristler tarafından 1993 yılında daha henüz 25 günlük öğretmenken şehit edilen Neşe Alten

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTerör yandaşları hedef gösterdi Türkiye sahip çıktı: #SeçilÖğretmen seninleyiz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri