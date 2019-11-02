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  • Son Güncelleme: 02.11.2019 14:38

Rus askeri gemileri ’ndan geçti

Rus donanmasına ait bir askeri römorkör ile iki askeri gemi ’ndan geçerek, ekiplerinin refakatı eşliğinde ’ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı’nda dikkat çeken görüntü

Rus donanmasına ait askeri gemiler 'ndan geçti.

yönünden Boğazı'na giriş yapan MB-304 borda numaralı askeri römorkörünün çektiği 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets' adlı askeri gemi ile 'nın filosuna bağlı 841 borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

ekiplerinin refakat ettiği gemiler, 'ne doğru yol aldı.

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