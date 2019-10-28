Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.10.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:57

CHP'li 'nde bir skandal daha! Sokaklar çöp içinde başkan peşinde!

Yerel seçimler sırasında israftan dem vuran CHP’li belediyelerin foyası teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP’li ’ndeki haksız işçi çıkarmalar devam ederken, Belediye Başkanı , afet durumunda acil ihtiyaç’ kapsamında makam aracı alımı yaptı. Aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik işçilerinin 3 ayda 2. kez greve gitmesi sonucu Maltepe sokakları çöplüğe döndü.

İlçe çöp içinde CHP’li başkan VIP peşinde!

'da paniğe neden olan le birlikte hem Megakent'in hem de 'nin gündemi değişti. Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken , apar topar araç kiralama yoluna gitti.

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak yapılan araç alımı 'pazarlık usulü' gerçekleştirildi.

Yalnızca 1 'geçerli' teklifin verildiği o alımın maliyeti belediye kasasına 2.569.622 TL oldu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Toplam 187 aracın kiralandığı ihalede, 'acil afetlere müdahale' kapsamında Belediye Başkanı için araç da alındı. Kılıç'ın VIP makam aracında talep edilen özelliklerden bir kısmı şöyle:

-Elektrikli ürünlerin kontrol edildiği dokunmatik panel

-Elektrikli-ısıtmalı-masaj özellikli koltuk

-Tüm koltuklar orijinal otomobil derisi

-Özel tasarım asansör sistemli ara bölme

-Telsiz telefon sistemi

-32 inç uydu alıcılı led TV

-Dokunmatik panelden kontrollü led aydınlatma

-Araç üstü kumandalı uydu sistemi

VIP aracın kiralamasının yapıldığı dönemde, temizlik çalışanlarına maaş ödenmemesi nedeniyle Maltepe sokakları çöplüğe döndü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Maltepe Belediyesi'nde bir skandal daha! Sokaklar çöp içinde başkan VIP peşinde!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri