Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu, 6 Ekim günü işten çıkartıldı. Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ A.Ş.'de çalışan 3 personel de Okuducu'ya destek verdiği gerekçesiye işten atıldı. CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın aldığı kararlar personeli isyan ettirdi, MATAŞ A.Ş. bünyesindeki yüzlerce taşeron işçi grev kararı aldı. Eylemin 8. gününde Maltepe'nin sokakları 1990'lara geri döndü. Yeni Şafak'ın haberine göre CHP'li belediye de çözümü yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırmakta buldu.

Twitter'da Maltepe'de çalıştığını söyleyen Afgan uyruklu işçinin videosunun paylaşılmasının ardından vatandaşlar, CHP'li belediyeden açıklama beklediklerini söyleyen binlerce tweet attı.

100'E YAKIN KAÇAK İŞÇİ

İlçede yaşananları anlatan AK Parti Maltepe Meclis Üyesi Ufuk Yıldız, "Şu anda günlük 50 liraya Afgan ve Suriye uyruklu kişileri Maltepe'deki çöpleri toplamak için kaçak olarak çalıştırıyorlar. Bir devlet kurumunda bu nasıl olabilir. Burada açık bir şekilde kanunsuzluk ve emek sömürüsü var. Bu olayların yaşanacağını daha önceden söylemiş ve gerekli uyarıları yapmıştık. Maltepe sokakları çöp yığınlarından geçilmiyor. Maltepe sokakları hastalıklara davetiye çıkartıyor" dedi. Yıldız, mali sıkıntı var denilmesine rağmen CHP'li Kılıç'ın kutlamalara ve eğlencelere hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Öte yandan CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalıştırılan kaçak Suriye ve Afgan uyruklu kişilerin sayısının 100'e yaklaştığı öğrenildi.

ŞEREF VE NAMUS SÖZÜ VERDİLER

CHP'li Ali Kılıç yönetimi tarafından Alkan Okuducu'ya destek verdiği gerekçesiyle işten çıkartılan Temizlik İşleri Temsilcisi Serkan Bal, "Uzun zamandır uygulanmayan toplu iş sözleşmemiz bulunuyor. Sürecin, fikir alışverisinde bulunup konuşularak çözülmesini istedik. Ancak hiçbir adım atılmadı. Temmuz ayında iş bırakma eylemi yaptık. Başkan yardımcıları bizlere şeref ve namus sözü vererek taleplerimizin yerine getirileceğini belirttiler. Aradan 3 ay geçti yine hiçbir adım atılmadı. Şu an burada direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz" dedi.

500 PERSONEL GREVE KATILDI

Yaptıkları eylemle ilgili konuşan DİSK İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Doldun, "2018 yılı içerisinde Maltepe Belediyesi taşeron şirketi olan MATAŞ A.Ş. yetkilileri ile toplu iş sözleşmesi yaptık. Belediye yönetimi anlaşmaya vardığımız toplu iş sözleşmesini uygulamayacaklarını söyledi. Burada Maltepe halkını cezalandırmak istemiyoruz. Belediye yönetimini sağduyuya davet ediyoruz. Taleplerimiz karşılansın bir gün içerisinde Maltepe'nin çöpünü toplayıp işimize devam edeceğiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 500 personel greve katıldı. Bugün itibariyle Fen İşleri ve Park Bahçeler de iş bırakarak greve katılacak" dedi.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri, Fen İşleri işçileri, ücretlerini tam ve zamanında alabilmek, ayrıca işten atılan sendika üyesi iki arkadaşlarının geri alınması için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı, çöp toplamaya çıkmadı. Çeşitli birimlerde çalışan işçilerin de destek verdiği iş bırakma eylemiyle ilgili açıklama yapan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan "Bugünkü iş bırakmamız ücretleri zamanında ve tam alamamaktan kaynaklı. İşçi arkadaşlarımız ücretlerini tam alamadıkları için bankalara ev sahiplerine borçlanıyorlar evlerine icra geliyor. Zor duruma düşüyorlar" dedi.