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  • Son Güncelleme: 31.10.2019 11:13

'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Maltepe'den sonra 'de de dağları!

Yerel seçimlerde 'li isimlerin yönetime geçtiği belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. İşçi kıyımı ve dağları ile gündeme gelen CHP'li 'nden sonra 'de de çöp dağları oluştu.

Maltepe'den sonra Ataşehir'de de çöp dağları!

Yerel seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'li belediye demek çöp, çamur, çukur" demek ifadelerini kullanmıştı. Seçimlerde sonra gözler önüne serilen görüntüler Başkan Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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