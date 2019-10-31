Yerel seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'li belediye demek çöp, çamur, çukur" demek ifadelerini kullanmıştı. Seçimlerde sonra gözler önüne serilen görüntüler Başkan Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Maltepe'den sonra Ataşehir'de de çöp dağları!
Yerel seçimlerde CHP'li isimlerin yönetime geçtiği belediyelerde skandallar bitmek bilmiyor. İşçi kıyımı ve çöp dağları ile gündeme gelen CHP'li Maltepe Belediyesi'nden sonra Ataşehir'de de çöp dağları oluştu.
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