Yerel seçimler öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'li belediye demek çöp, çamur, çukur" demek ifadelerini kullanmıştı. Seçimlerde sonra gözler önüne serilen görüntüler Başkan Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtladı.