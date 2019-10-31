HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin CHP ile arasındaki ilişkiye dair açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na CHP'nin destek verdiğini belirten Sezai Temelli, bu konuda CHP'yi eleştirdiklerini ifade etti.

BBC Türkçe'ye konuşan Temelli, "Eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Fakat 'Size oy verdik, bunun bir diyeti var. Karşılığını istiyoruz' gibi bir anlayışımız yok, bir diyet peşinde değiliz." dedi.

"CHP'YE OY VERDİK, PİŞMAN DEĞİLİZ"

Temelli, CHP'ye seçim desteğinin "Türkiye'nin demortatikleşmesi" adına verildiğini belirterek, "Beklentiler üzerinden baktığımızda bir kırılma tabi ki yaşanıyor. Ama stratejimizin başarısı ortada. Bu çok önemli bir hamleydi ve toplumda karşılığını buldu. HDP dışındaki muhalefetin kendi tabanından aldığı tepkilere baktığımızda da bizim haklılığımız görülüyor. Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı ve amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.