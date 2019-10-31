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  • 31.10.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 11:35

'den ile iş birliği itirafı: "Destekledik, pişman değiliz"

'nin her fırsatta ile olan iş birliğini saklama çabalarını HDP Eş Genel Başkanı 'nin açıklamaları boşa çıkardı. 'ye konuşan Sezai Temelli, CHP'ye desteği konusunda "HDP dışındaki muhalefetin kendi tabanından aldığı tepkilere baktığımızda da bizim haklılığımız görülüyor. Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı ve amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.

Sezai Temelli'den CHP ile iş birliği itirafı

Eş Genel Başkanı , partisinin ile arasındaki ilişkiye dair açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü 'ye karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na CHP'nin destek verdiğini belirten Sezai Temelli, bu konuda CHP'yi eleştirdiklerini ifade etti.

'ye konuşan Temelli, "Eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Fakat 'Size oy verdik, bunun bir diyeti var. Karşılığını istiyoruz' gibi bir anlayışımız yok, bir diyet peşinde değiliz." dedi.

"CHP'YE OY VERDİK, PİŞMAN DEĞİLİZ"
Temelli, CHP'ye desteğinin "'nin demortatikleşmesi" adına verildiğini belirterek, "Beklentiler üzerinden baktığımızda bir kırılma tabi ki yaşanıyor. Ama stratejimizin başarısı ortada. Bu çok önemli bir hamleydi ve toplumda karşılığını buldu. HDP dışındaki muhalefetin kendi tabanından aldığı tepkilere baktığımızda da bizim haklılığımız görülüyor. Pişman değiliz, ortaya koyduğumuz stratejinin bir amacı vardı ve amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.

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