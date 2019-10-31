Kamuoyunda genel af ve ceza indirimi olarak adlandırılan af yasasında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af bekleyen kader mahkumlarının yanı sıra mahkumların aileleri de son gelişmeleri merak ediyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklamalar geliyor. Af yasası konusunda son açıklama Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'tenn geldi. Peki, ikinci yargı paketi çıkış tarihi açıklandı mı? Af ve ceza indirimi yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte 31 ekim af ile ilgili son gelişmeler...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

ÖMER ÇELİK'TEN AF AÇIKLAMASI

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik af yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, MHP'nin geçen yıl hazırladığı af yasası teklifinin yeniden gündeme gelmesi ve bu teklifin ikinci yargı paketinde yer alıp almayacağıyla ilgili soruya, "Bu konuda çok büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Çünkü vatandaşlarımız da bu konuyu çok soruyor. Esas olan şu, tabii ki karşılıklı çalışılıyor, tabii ki AK Parti kendi çalışmasında henüz son noktayı koymadı." yanıtını verdi.