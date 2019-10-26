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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 07:48

ve arasında büyük kavga: "Bunun hesabını soracağız"

ve İYİ Parti’nin gizli ortağı , iki parti ile olan ittifak hakkında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. HDP Eş Genel Başkan , CHP’yi eleştirerek '’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” ifadelerini kullandı.

CHP ve HDP arasında büyük kavga: Bunun hesabını soracağız

Eş Genel Başkanı , terör örgütü 'ye ve diğer terör gruplarına karşı başlatılan 'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarıyla tamamlanan operasyona atıfta bulunan Buldan, 'yi 3 gün süreyle boykot ettiklerini hatırlattı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Barış Pınarı Harekatı'na karşı ve diğer muhalefet partilerinden yeterli desteği göremediklerini belirten Buldan, terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi. Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum.

Oysa biz 'nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel lerinden sonra, iptal edilen seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik. Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

"BİZDEN CEVABI GEREKTİĞİ ZAMANDA MUTLAKA ALACAKLARDIR"
Fakat bugün Türkiye'nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır. Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."

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