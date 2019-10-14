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  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:46

'den ile skandal toplantısı! HDP'li isim harekata 'katliam diyor' CHP'li Öztrak'tan çıt yok!

Son dönemde 'nın siyasi uzantısı olan ile alenen iş birliği içinde olan 'nin Parti Sözcüsü , 'nın konuşulduğu konferansta HDP'li isimden azar yedi. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti.

HDP'li ismin katliam sözlerine CHP'li Öztrak sus pus oldu!

, yerel seçimlerden hemen sonra ittifakı İYİ Parti'nin uyarılarına rağmen ile yakın temas kurmuştu.

CHP'nin 'nın siyasi uzantısı olan HDP ile bu yakınlığı büyük tepki görmüş, konuyla alakalı CHP'li isimlerden ise herhangi bir açıklama gelmemişti.

'da düzenlenen CHP toplantısına son günlerde alenen iş birliği yaptığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği 'nın konuşulduğu toplantıda CHP Parti Sözcüsü neye uğradığını şaşırdı.

HDP'ye yakın bir isim, Faik Öztrak'a fırça attı. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti. O anlarda görüntülere yansıdı.

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HaberlerGüncel HaberleriCHP'den HDP ile skandal Barış Pınarı Harekatı toplantısı! HDP'li isim harekata 'katliam diyor' CHP'li Öztrak'tan çıt yok!
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