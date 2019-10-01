TBMM'nin 27. Dönem 3. yasama yılı, bugün başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Genel Kurul salonunda konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

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Daha önce Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan CHP'liler, bu sefer de aynı tavrı sergiledi.

Milletvekilleri, Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere CHP'li diğer isimler, ayağa kalkmadı.

Öte yandan, HDP milletvekilleri de aynı tavrı sergiledi. Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki siyasi kanadı HDP, İstiklal Marşı'nı okumadı.

İstiklal Marşı ne zaman okunsa büyük bir sessizliğe gömülen Kandil'in vekilleri, görenleri yine şaşırtmadı.