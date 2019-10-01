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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 15:51

ve ittifakı tam gaz devam! Başkan geldi ayağa kalkmadılar! HDP İstiklal marşını yine okumadı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 3. yasama yılı açılışında konuşma yapmak üzere kürsüye gelen Başkan Erdoğan'ı milletvekilleri ayakta karşılarken, ve 'li vekiller ayağa kalkmadı. Öte yandan HDP'li vekillerin İstiklal Marşı'nı okumaması da dikkat çekti.

CHP ve HDP ittifakı tam gaz devam! Başkan geldi ayağa kalkmadılar!

'nin 27. Dönem 3. yasama yılı, bugün başladı. Meclis Başkanı 'un konuşmasının ardından Başkan da TBMM Genel Kurul salonunda konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

YİNE AYNI MANZARA
Daha önce Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan 'liler, bu sefer de aynı tavrı sergiledi.

Milletvekilleri, Başkan Erdoğan'ı ayakta karşılarken baştan CHP Genel Başkanı da dahil olmak üzere CHP'li diğer isimler, ayağa kalkmadı.

Öte yandan, milletvekilleri de aynı tavrı sergiledi. Terör örgütü 'nın Meclis'teki siyasi kanadı HDP, İstiklal Marşı'nı okumadı.

İstiklal Marşı ne zaman okunsa büyük bir sessizliğe gömülen Kandil'in vekilleri, görenleri yine şaşırtmadı.

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