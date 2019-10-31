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  • 31.10.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 13:54

Eli kanlı terörist korkusu yüzünden ABD'ye yalvardı!

’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı ile büyük darbe yiyen , ’in birleşme teklifini kabul etmeyince rejim güçleri Tel Emir’den çekilmeye başladı. Durumdan endişelenen ’nin sözde komutan , Twitter’dan yaptığı paylaşımla ABD’ye yalvardı.

Eli kanlı terörist Mazlum Kobani ABD'ye yalvardı!

rejiminin haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığının "SDG" adını kullanan terör örgütüne "safları birleştirme" ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını duyurdu.

Terör örgütü ise internet sitesinden yayımladığı yanıtta, birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceğini ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğunu savundu.

REJİM ÖRGÜTÜ TERK ETTİ
Rejimin, örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Rasulayn'ın güneydoğusunda bölgesi yakınlarındaki Tel Temır'dan güçlerini çekip /'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü.

Bu arada 'nın da devreye girerek YPG/PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı öğrenildi.

TERÖRİST MAZLUM KOBANİ TUTUŞTU, ABD'YE YALVARDI
Gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist başı , Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasıyla, ", ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve savaşı sürdürüyor. Türkiye, aşırılık yanlısı gruplarla birlikte, Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı ve yok olma tehdidi altındaki Asuri kasabası Tal Termır'a girmeye çalışıyor. ABD yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

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