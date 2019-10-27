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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 15:26

Mazlum Kobani 'deki o eylemlerin talimatını vermiş!

ABD’nin “General Mazlum” olarak tanıttığı bebek katili Abdullah Öcalan’ın sözde manevi oğlu ve /’nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist ’in, ’de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdiği ortaya çıktı.

Mazlum Kobani Türkiye'deki o eylemlerin talimatını vermiş!

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, 1988'de Suriye Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken PKK/KCK'ya katıldı, aynı yıl örgüt tarafından Suriye'den Türkiye kırsalına gönderildi.

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