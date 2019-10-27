Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Suriye uyruklu "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, 1988'de Suriye Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken PKK/KCK'ya katıldı, aynı yıl örgüt tarafından Suriye'den Türkiye kırsalına gönderildi.
Mazlum Kobani Türkiye'deki o eylemlerin talimatını vermiş!
ABD’nin “General Mazlum” olarak tanıttığı bebek katili Abdullah Öcalan’ın sözde manevi oğlu ve PKK/YPG’nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin’in, Türkiye’de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdiği ortaya çıktı.
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