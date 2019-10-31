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  • 31.10.2019 13:43
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 13:43

yandaş sanatçıları ihya etmeye devam ediyor

'li yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da muhalif kimlikli sanatçıları kutlamalarda görevlendirerek ceplerini doldurmaya devam etti.

İBB yandaş sanatçıları ihya etmeye devam ediyor

'nun göreve geldiği günden bu yana muhalif kimliği ile öne çıkan sanatçıları yaptığı organizasyonlarda birbiri ardına sahneye çıkararak ceplerini dolduran , 30 Ağustos kutlamalarının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde de yandaşı sanatçıları ihya etmeyi sürdürdü.

Son dönemde adeta CHP sözcüsü gibi görev yapan, hatta İmamoğlu hakkında "Bugünün Atatürk'üdür" şeklinde absürt bir açıklama da yapan ile birlikte muhalif kimliği ile bilinen 'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye çıkaran İBB yönetimi, bu isimlerin cebini doldurdu. Ortaya çıkan belgeye göre Gökhan Özoğuz'un içerisinde bulunduğu 'ya vergilerle birlikte 150 bin lira ödeme yapıldığı görülürken, Şevval Sam'a ise 62 bin 500 liralık bir bütçe ayrıldı. Dans ekibine ise 72 bin lira ödeme yapılması dikkat çekti. Göreve gelirken "Tasarruf" sözcüğünü dilinden düşürmeyen İmamoğlu'nun, göreve geldikten sonra tam tersi bir tutum içerisine girerek savurganlığa başlaması da eleştiri konusu oldu.

30 AĞUSTOS'TA DA AYNISINI YAPTI
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde de CHP'li kimliği ile bilinen Candan Erçetin'i sahneye çıkaran Ekrem İmamoğlu, adeta "bizden olan yaşadı" mesajını vermişti.

SIRADA KİM VAR?
CHP yandaşı sanatçıların birbiri ardına İBB organizasyonlarında boy göstererek ceplerini doldurmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Sıradaki organizasyona hangi CHP yandaşı isim çıkarak cebini dolduracak?" sorusunu sordu.

Takvim.com.tr/Özel haber

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