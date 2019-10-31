İBB yandaş sanatçıları ihya etmeye devam ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana muhalif kimliği ile öne çıkan sanatçıları yaptığı organizasyonlarda birbiri ardına sahneye çıkararak ceplerini dolduran İBB, 30 Ağustos kutlamalarının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde de CHP yandaşı sanatçıları ihya etmeyi sürdürdü.

Son dönemde adeta CHP sözcüsü gibi görev yapan, hatta İmamoğlu hakkında "Bugünün Atatürk'üdür" şeklinde absürt bir açıklama da yapan Gökhan Özoğuz ile birlikte muhalif kimliği ile bilinen Şevval Sam'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye çıkaran İBB yönetimi, bu isimlerin cebini doldurdu. Ortaya çıkan belgeye göre Gökhan Özoğuz'un içerisinde bulunduğu Athena'ya vergilerle birlikte 150 bin lira ödeme yapıldığı görülürken, Şevval Sam'a ise 62 bin 500 liralık bir bütçe ayrıldı. Dans ekibine ise 72 bin lira ödeme yapılması dikkat çekti. Göreve gelirken "Tasarruf" sözcüğünü dilinden düşürmeyen İmamoğlu'nun, göreve geldikten sonra tam tersi bir tutum içerisine girerek savurganlığa başlaması da eleştiri konusu oldu.

30 AĞUSTOS'TA DA AYNISINI YAPTI

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde de CHP'li kimliği ile bilinen Candan Erçetin'i sahneye çıkaran Ekrem İmamoğlu, adeta "bizden olan yaşadı" mesajını vermişti.

SIRADA KİM VAR?

CHP yandaşı sanatçıların birbiri ardına İBB organizasyonlarında boy göstererek ceplerini doldurmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Sıradaki organizasyona hangi CHP yandaşı isim çıkarak cebini dolduracak?" sorusunu sordu.

Takvim.com.tr/Özel haber