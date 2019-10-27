480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi. Eylemin 3. gününde bu sabah Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler.
MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ
Zümrütevler Mahallesi'nde oturan bir mahalle sakini, "Bu çöpleri dünden beri almıyorlar. Ne yer temizleyen var, ne çöp arabası geldi çöpleri aldı. Bütün mahalle böyle sadece burası değil. Hepimiz şikayetçiyiz. Kimilerine sorduk,'grevde' dediler 'onun için gelmiyorlar' dediler.Akşamleyin gelmişler 3 konteyner almışlar, gerisini bırakmışlar." dedi. Bir başka mahalle sakini ise "Çöpler dünden itibaren alınmıyor. Mahalle süpürülmüyor kaç gündür. Haklarını alamadıklarından dolayı böyle bir eylem yapmışlar. Ama bilmiyorum ne kadar sürecek. Koku oluyor, çöp konteynerleri yıkanmıyor." şeklinde konuştu.
Dolgun, "Cuma günü Belediye Başkanı izinli olduğu için yerine vekâlet eden başkan yardımcısı, Pazartesi saat 11.00'de bir masa kurulacağını, bu sorun için bir çözüm üretileceğini bizimle paylaştı. Yarın saat 11.00'de eğer kararlarından vazgeçmezlerse biz gideceğiz görüşmelerimizi yapacağız. Taleplerimiz zaten belli, karşılanmayacak talepler de değil. Taleplerimiz karşılandığı takdirde de arkadaşlarımız işlerinin başına dönecekler. Temizlik işleri müdürlüğünde toplam 480 arkadaşımız çalışıyor. 480 arkadaşımızın tamamı iş bıraktı. Ama vardiya usulü çalışılıyor burada 3 vardiya var." Şeklinde konuştu.
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Belediyesi çalışmayan İstanbul’un eski halinde çok kişinin ağzından bir daha kesinlikle bu insanlara oy yok diye yemin ettiğine şahit olmuştuk o günler geri geliyor endişesi var
Bence haberin başlığı yanlış. Chp li belediyenin olduğu yerde çöpler beş sene boyunca hiç toplanmasa dahi o seçim günü geldiğinde gene Chp-li gider, chp-li o belediye başkanına oyunu verir tekrar kazandırır. Chp li seçmen bizim anladığımız, dünyada kabul görmüş standart düşünce kalıplarının tamamen dışındadır. Chp li olmak anlatılmaz yaşanır! Chp-li olmayan azınlık ise ya oradan taşınacak veya sabır!
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