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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:03

'dan yeni hamle! ve boğazlarına kuruldu! Kesintisiz izlenecek!

, Türk Boğazları Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi ile birlikte ve boğazlarında elektro optik sistem kurulumlarını tamamladı. Bu sayede Türk boğazlarındaki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenebilecek.

ASELSAN, gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak proje kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazlarına elektro optik sistemlerin kurulumunu yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum aşamasına geçildi.

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