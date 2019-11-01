31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce belediye işçilerine, "CHP'nin kazanacağı hiçbir belediyede işçi çıkarılmayacak. Namus sözü veriyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözünde durmadığı gibi CHP'li belediyelerin ekmeğinden ettiği binlerce işçiye önceki gün partisinin grup toplantısında 'bankamatik işçisi' iftirası attı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere CHP'lilerce işten çıkarılan binlerce emekçi, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterdi.

İSPATLASIN MAAŞIMI GERİ VERİRİM

O işçilerden biri de İBB'nin işten çıkardığı temizlik işçisi Metin Karadeniz. Geçen yıl Beyoğlu'da temizlik yaparken içinde bin 700 dolar para bulunan cüzdan bulup paranın sahibine teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi tarafından ödüllendirilen Karadeniz, Kılıçdaroğlu'nun 'bankamatikçi' sözünün kendilerini yaraladığını belirterek "Alın teriyle çalıştım ben. Parasızlıktan dolayı evlenemedim bile. Bizi ekmeğimizden ettiler. İki aydır perişan haldeyim. Bankamatik memuru olduğumuzu ispat etsinler, bugüne kadar aldığım maaşları da borçlanıp iade ederim" dedi. Mağdur işçilerin söyledikleri ise şöyle:

İTİBARIMIZI ZEDELİYORLAR

İSPARK'tan çıkarılan Umut Aydoğan: Kılıçdaroğlu, seçimden önce namus sözü vermişti. Ne oldu o söze? Çalışma saatlerimiz formlar halinde tutuldu. Gelsin ya da bir komisyon kursun kendi ekibinden evrakımız, dosyalarımız incelensin.

Mehmet Akgül: Kılıçdaroğlu'nun gerçeği öğrenmek gibi bir niyeti varsa kendisini İBB'nin önüne bekleriz.

Yavuz Akyüz: Bankamatik memuru nedir? Bu şekilde itibar zedelemesi yapılabilir mi? Madem bizler bankamatik memuruyuz. Buyursun gelsin belgeleri çıkartalım. Bakalım sonuç ne çıkacak.

Abdurrahman Türk: Seçimden önce kapı kapı gezip söz verenler, bugün yüzümüze bakmıyor. İftira atmanın da bir sınırı vardır. Belirli bir yerde de vicdan azabı çekersin. Ama galiba konuşurken vicdanları evde bırakıp öyle konuşmaya başlıyorlar.

Cemil Çiftçi: Bu söylemler suçlarını örtmenin bir aracı. Artık milletimiz bu iftiralara inanmıyor. Doğru olmayan bir suçlama ile siyasetlerini devam ettiremezler. Hak dediler, en büyük hakkı yediler. Adalet dediler en büyük adaletsizliği yaptılar.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nden çıkarılan evli bir çocuk babası Fikret Laçinkaya, "Benim gibi işten çıkartılan arkadaşlarımızın hepsi gece gündüz çalışan insanlardı. Hiçbiri bankamatik memuru ya da işçisi değildi. Önceki gün Kemalpaşa Belediyesi'nden 17 temizlik işçisi daha çıkartıldı. Bankamatik memuru iftirası atarak yaptıkları haksızlığı haklıymış gibi gösteremezler" dedi.

BİR TANE KANIT GÖSTERSİNLER

İzmir'de CHP'li Torbalı Belediyesi'nden çıkartılan Koray Koç, "Kılıçdaroğlu'na yakışmayan bir söylem. Ben onların başkanlığı döneminde de belediyede çalıştım. Madem biz bankamatik memuruyuz, niye şimdiye kadar hakkımızda bırakın işe gelmemeyi geç kaldığımıza dair bir belge ve tutanak yok. Alın terimizle aldığımız maaşın hakkını vermiş insanlarız" dedi.

İFTİRA ATIYOR, YAZIKLAR OLSUN

Giresun'da CHP'li Tirebolu Belediyesi'nden çıkarılan Deniz Durmuşoğlu, "Kılıçdaroğlu seçim öncesi 'hiç kimseyi işten çıkarmayacağız' dedi. Tabiki bu da yalandı. İlk iş bizi işten çıkardı. Kılıçdaroğlu ise işten çıkarılan biz işçilere 'bankamatik memuru' dedi. Hem bizi mağdur ettiler, hem de iftira atıyorlar. Yazıklar olsun" diye konuştu.

HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARDILAR

Adana'nın CHP'li Ceyhan Belediyesi tarafından sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle işine son verilen ve çıkarıldıktan sonra da 'bankamatik memuruydu' denilen Ayşe Dürüst, "Bize bankamatikçi diyorlar. Madem söyledikleri doğruysa, bunu belgeleriyle ortaya çıkarsınlar. İnsanları bu şekilde zan altında bırakmak qhangi vicdana sığar. Allah onları bildiği gibi yapsın" diye konuştu.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN BANKAMATİKÇİLERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerce işten çıkarılan işçilerle ilgili "Biz, hiçbir işçinin işten atılmasını istemeyiz ama bankamatik işçileri hariç. Yani hiç işe gitmeden belediyeden para alıp geçinenleri kabul etmeyiz" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin bankamatik memurlarını görmezden gelerek söylediği bu sözler şaşkınlık yarattı. CHP'nin bankamatik memurları daha önce de gündeme gelmişti. İşte onlardan bazıları:

* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun altı yardımcısı; İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya, Mert Bahçetepe, Nurten Aksüt, Gürsel Yeter ve Nejla Kayabaşı, Kadıköy, Beşiktaş ve Maltepe belediyelerinde göstermelik işe alındı ve işe bile uğramadan 5-8 bin lira arası maaşlar veriliyor.

* Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un eşi Buket Görgülü Öztunç da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait BELDE A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak maaş alıyor.

* İBB'nin danışman, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve CHP'li vekillerin yakınlarına 'huzur hakkı' adı altında ballı maaşlar veriyor. İBB'de danışman olan kişilerin belediye iştiraklerinde de yönetim kurulu başkanı olarak atanarak üç maaş alıyor.

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bacanağı Eren Sönmez, İBB 1. Hukuk Müşaviri. İSTAÇ ile İSYON'un da yönetim kurulu başkanı olan Sönmez 3 maaşla 40 bin lira alıyor.

* İBB danışmanı Murat Ongun'un üç maaşının toplamı 45 bin TL ediyor. Ongun, Medya AŞ'den alacağı maaştan feragat edeceğini açıkladı ancak belge göstermedi.