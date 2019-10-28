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Yine yine çöp! CHP'li 'nde temizlik işçileri eylemde sokaklar çöp içinde

'un 'li , bazı işçileri çıkardı. Taşeron şirketi 'ın işçileri, bu haksızlığa karşı eylem başlattı. 480 temizlik işçisi cuma gününden itibaren çöp toplamaya çıkmadı.

Çöptepe!
İstanbul'un 'li , bazı işçileri çıkardı. Taşeron şirketi 'ın işçileri, bu haksızlığa karşı eylem başlattı. 480 temizlik işçisi cuma gününden itibaren çöp toplamaya çıkmadı. İlçenin bazı mahallelerinde çöpler konteynerlardan taştı. Mahalle sakinleri, yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını anlattı. Belediyeye karşı isyan bayrağını açtı.

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