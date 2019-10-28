İstanbul'un CHP'li Maltepe Belediyesi, bazı işçileri çıkardı. Taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, bu haksızlığa karşı eylem başlattı. 480 temizlik işçisi cuma gününden itibaren çöp toplamaya çıkmadı. İlçenin bazı mahallelerinde çöpler konteynerlardan taştı. Mahalle sakinleri, yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını anlattı. Belediyeye karşı isyan bayrağını açtı.
- Güncel
- 28.10.2019
- Gazete
Yine CHP yine çöp! CHP'li Maltepe Belediyesi'nde temizlik işçileri eylemde sokaklar çöp içinde
İstanbul'un CHP'li Maltepe Belediyesi, bazı işçileri çıkardı. Taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, bu haksızlığa karşı eylem başlattı. 480 temizlik işçisi cuma gününden itibaren çöp toplamaya çıkmadı.
- Hainliğini yine yaptı
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