Göreve geleli aylar olmasına rağmen İstanbul'a kayda değer bir hizmette bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarına para akıtmaya devam ediyor.





Yerel seçim sürecinde "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla Ekrem İmamoğlu'nun mağdur rolünü oynadığı seçim stratejisine destek veren Candan Erçetin, Gökhan Özoğuz ve Şevval Sam gibi sanatçılar aylar önce ektikleri tohumun meyvelerini şimdi almaya başladı.

SIRA ŞEVVAL SAM'DA! TEK KONSERDEN 760 BİN LİRA

Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Üsküdar'daki etkinlikte sahne alması için Candan Erçetin ile anlaşan İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için de İslam düşmanı Leman Sam'ın kızı Şevval Sam'a para akıttı. İddiaya göre Şevval Sam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu konser karşılığında 760 bin lira aldı.

ŞEVVAL SAM'DAN AÇIKLAMA YOK

İddialarla ilgili Şevval Şam veya menajerinden bir açıklamam yapılmadı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstanbul'da adres olarak Sultanahmet Meydanı'nı tercih etti. İmamoğlu'nun konser için manevi misyonu yüksek olan Sultanahmet'i seçmesi büyük bir tepkiyle karşılanırken tarihi meydandaki konserde Şevval Sam sahne aldı.







İMAMOĞLU PARAYI YANDAŞLARA AKITIYOR

Türkiye'deki misyoner faaliyetlerinde seslendirme yapan Sam'ın, CHP'li Ekrem İmamoğlu aracılığıyla İBB'nin kasasından millete hizmete harcanması gereken parayı cebine indirerek manevi değeri yüksek tarihi Sultanahmet Meydanı'nda eğlencede sahne alması manidar karşılandı.

İmamoğlu'nun bundan sonraki süreçlerde kendisine destek veren hangi yandaş sanatçıya gelir kapısı olacağı merak ediliyor.



