Leman Sam'a tepkiler sürüyor

Her fırsatta İslam'ın değerleriyle alay eden Leman Sam 'a tepkiler dinmiyor. "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor." diyen Sam, her kesimden büyük eleştiri alıyor.Son olarak AK Parti'nin Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreni sırasında partililere seslenen AK Parti milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, sanatçı Leman Sam'ın twitter hesabından yaptığı paylaşımına sert tepki gösterdi.Gökcen Özdoğan Enç, "Sanatçı müsveddesi diye bahsetmek istiyorum ben kendisinden. Sosyal paylaşım sitesinde attığı bir mesajla, 'Benim için kurban kesenin IŞİD terör örgütü taraftarı arasında fark yoktur' mealinde bir cümlesi oldu. Onu şiddetle kınıyorum, bizim inancımıza saygı duyması gerektiğini ne yazık ki hala öğrenememiş. Sadece ona şu vahiyle cevap vermek istiyorum. Kuran-ı Kerim'den, 'Kesilen kurbanların etleri ve kanları bana ulaşmaz fakat sizin takvanız bana ulaşır.' Biz bu doğrultuda, bu düşünceyle kurbanlarımızı kesiyoruz. Yani bizi IŞİD militanıyla eşdeğer gören anlayışı, anlayış sahiplerini kınıyorum. Biz kutsal alan ve inanışlara saygılıyız. Herkes de bizim kutsal alanlarımıza ve inanışlarımıza saygı göstersin diyorum" ifadesinde bulundu.Leman Sam daha önce de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Sam, "Kim ne isterse onu yapsın ben hacca ve umreye kesinlikle gitmem, Araplara para vermek istemiyorum" demişti.Bakırköy Adliyesi'ne gelen yüksekokul öğrencisi Buğra Ayan, kurban kesen biri olarak ünlü sanatçının yaptığı açıklamaya tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.Leman Sam'a tepki gösteren Buğra Ayan, "Başvurum Leman Sam'ın dün atmış olduğu bir tweet. Leman Sam'dan beklenen bir tweet. Leman Sam'ın kurban kesimi hakkında, İslamiyet hakkında veya bu dini gereklilik hakkında ne düşündüğü beni alakadar etmiyor. Fakat aynı şekilde o ne kadar özgürse ben de şimdi bu suç duyurusunu yapmak konusunda o kadar özgürüm. Zaten bu hakkımı ben de kullanıyorum. Bir terör örgütü ile devletin terör örgütü listesine aldığı bir örgüt ile kurban kesimini yerine getiren kişiyi aynı kefeye hiç kimse koyamaz. Buna hiçbir şekilde hakkı yok ve bireysel olarak ben de kurban kesen biri olarak bunla alakalı suç duyurumu gerçekleştiriyorum" dedi.Ünlü sanatçı Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.Öte yandan, şarkıcı aynı zamanda Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam da daha önce başörtüsüyle ilgili garip açıklamalarda bulunmuştu. ŞevvalSam, başörtüsü takan bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıtta başörtüsü konusunda 'o benim için tekstil malzemesi ' tabirini kullanmıştı.Sam, "Öyle bir gün gelecek ki, bir gün insanların başörtüsü takmadığı yani bunun şeklen gerekli olduğu ve insanlık düzeyinin değişmesiyle buna ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Örtünmeye karşı değilim, tek din vs bunlar bana uzak şeyler, benim inancım tasarımcıya dair. Bütün bunlar sonradan üretildi, o benim için tekstil malzemesi, dünyaya geldiğinde insan çıplaktı, bütün bunlar sonradan ortaya çıktı. Bazı çevreler tarafından başörtüsü ideolojik amaçlar için kullanılınca kadınlar kendi aralarında bölündüler. 20 sene önce bu gündeme getirilmeseydi, bugün bir problem olarak karşımıza çıkmazdı." demişti.Leman Sam'a gelen tepkiler Twitter'da da devam etti. Twitter kullanıcıları "EtyeLeman SAMandeğil" hastagiyle tepkilerini gösterdi.

