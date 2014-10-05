Leman Sam'a tepkiler sürüyor

Her fırsatta İslam'ın değerleriyle alay eden Leman Sam'a tepkiler dinmiyor. "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor." diyen Sam, her kesimden büyük eleştiri alıyor.
Son olarak AK Parti'nin Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreni sırasında partililere seslenen AK Parti milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, sanatçı Leman Sam'ın twitter hesabından yaptığı paylaşımına sert tepki gösterdi.
"SANATÇI MÜSVEDDESİ DİYE BAHSETMEK İSTİYORUM KENDİSİNDEN"
Gökcen Özdoğan Enç, "Sanatçı müsveddesi diye bahsetmek istiyorum ben kendisinden. Sosyal paylaşım sitesinde attığı bir mesajla, 'Benim için kurban kesenin IŞİD terör örgütü taraftarı arasında fark yoktur' mealinde bir cümlesi oldu. Onu şiddetle kınıyorum, bizim inancımıza saygı duyması gerektiğini ne yazık ki hala öğrenememiş. Sadece ona şu vahiyle cevap vermek istiyorum. Kuran-ı Kerim'den, 'Kesilen kurbanların etleri ve kanları bana ulaşmaz fakat sizin takvanız bana ulaşır.' Biz bu doğrultuda, bu düşünceyle kurbanlarımızı kesiyoruz. Yani bizi IŞİD militanıyla eşdeğer gören anlayışı, anlayış sahiplerini kınıyorum. Biz kutsal alan ve inanışlara saygılıyız. Herkes de bizim kutsal alanlarımıza ve inanışlarımıza saygı göstersin diyorum" ifadesinde bulundu.
HAC VE UMREYE GİTMEM ARAPLAR KAZANMASIN
Leman Sam daha önce de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Sam, "Kim ne isterse onu yapsın ben hacca ve umreye kesinlikle gitmem, Araplara para vermek istemiyorum" demişti.
HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Bakırköy Adliyesi'ne gelen yüksekokul öğrencisi Buğra Ayan, kurban kesen biri olarak ünlü sanatçının yaptığı açıklamaya tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.
"KİMSE, KURBAN KESENLE IŞİD'İ AYNI KEFEYE KOYAMAZ"
Leman Sam'a tepki gösteren Buğra Ayan, "Başvurum Leman Sam'ın dün atmış olduğu bir tweet. Leman Sam'dan beklenen bir tweet. Leman Sam'ın kurban kesimi hakkında, İslamiyet hakkında veya bu dini gereklilik hakkında ne düşündüğü beni alakadar etmiyor. Fakat aynı şekilde o ne kadar özgürse ben de şimdi bu suç duyurusunu yapmak konusunda o kadar özgürüm. Zaten bu hakkımı ben de kullanıyorum. Bir terör örgütü ile devletin terör örgütü listesine aldığı bir örgüt ile kurban kesimini yerine getiren kişiyi aynı kefeye hiç kimse koyamaz. Buna hiçbir şekilde hakkı yok ve bireysel olarak ben de kurban kesen biri olarak bunla alakalı suç duyurumu gerçekleştiriyorum" dedi.Ünlü sanatçı Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
AiLE BOYU iSLAM DüŞMANLIĞI
Öte yandan, şarkıcı aynı zamanda Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam da daha önce başörtüsüyle ilgili garip açıklamalarda bulunmuştu. ŞevvalSam, başörtüsü takan bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıtta başörtüsü konusunda 'o benim için tekstil malzemesi ' tabirini kullanmıştı.
Sam, "Öyle bir gün gelecek ki, bir gün insanların başörtüsü takmadığı yani bunun şeklen gerekli olduğu ve insanlık düzeyinin değişmesiyle buna ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Örtünmeye karşı değilim, tek din vs bunlar bana uzak şeyler, benim inancım tasarımcıya dair. Bütün bunlar sonradan üretildi, o benim için tekstil malzemesi, dünyaya geldiğinde insan çıplaktı, bütün bunlar sonradan ortaya çıktı. Bazı çevreler tarafından başörtüsü ideolojik amaçlar için kullanılınca kadınlar kendi aralarında bölündüler. 20 sene önce bu gündeme getirilmeseydi, bugün bir problem olarak karşımıza çıkmazdı." demişti.
TWiTTER'DA TEPKİ TOPLADI
Leman Sam'a gelen tepkiler Twitter'da da devam etti. Twitter kullanıcıları "EtyeLeman SAMandeğil" hastagiyle tepkilerini gösterdi.
İşte o tweetlerden bazıları:
Takvim.com.tr
Son olarak AK Parti'nin Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma töreni sırasında partililere seslenen AK Parti milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, sanatçı Leman Sam'ın twitter hesabından yaptığı paylaşımına sert tepki gösterdi.
"SANATÇI MÜSVEDDESİ DİYE BAHSETMEK İSTİYORUM KENDİSİNDEN"
Gökcen Özdoğan Enç, "Sanatçı müsveddesi diye bahsetmek istiyorum ben kendisinden. Sosyal paylaşım sitesinde attığı bir mesajla, 'Benim için kurban kesenin IŞİD terör örgütü taraftarı arasında fark yoktur' mealinde bir cümlesi oldu. Onu şiddetle kınıyorum, bizim inancımıza saygı duyması gerektiğini ne yazık ki hala öğrenememiş. Sadece ona şu vahiyle cevap vermek istiyorum. Kuran-ı Kerim'den, 'Kesilen kurbanların etleri ve kanları bana ulaşmaz fakat sizin takvanız bana ulaşır.' Biz bu doğrultuda, bu düşünceyle kurbanlarımızı kesiyoruz. Yani bizi IŞİD militanıyla eşdeğer gören anlayışı, anlayış sahiplerini kınıyorum. Biz kutsal alan ve inanışlara saygılıyız. Herkes de bizim kutsal alanlarımıza ve inanışlarımıza saygı göstersin diyorum" ifadesinde bulundu.
HAC VE UMREYE GİTMEM ARAPLAR KAZANMASIN
Leman Sam daha önce de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Sam, "Kim ne isterse onu yapsın ben hacca ve umreye kesinlikle gitmem, Araplara para vermek istemiyorum" demişti.
HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Bakırköy Adliyesi'ne gelen yüksekokul öğrencisi Buğra Ayan, kurban kesen biri olarak ünlü sanatçının yaptığı açıklamaya tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.
"KİMSE, KURBAN KESENLE IŞİD'İ AYNI KEFEYE KOYAMAZ"
Leman Sam'a tepki gösteren Buğra Ayan, "Başvurum Leman Sam'ın dün atmış olduğu bir tweet. Leman Sam'dan beklenen bir tweet. Leman Sam'ın kurban kesimi hakkında, İslamiyet hakkında veya bu dini gereklilik hakkında ne düşündüğü beni alakadar etmiyor. Fakat aynı şekilde o ne kadar özgürse ben de şimdi bu suç duyurusunu yapmak konusunda o kadar özgürüm. Zaten bu hakkımı ben de kullanıyorum. Bir terör örgütü ile devletin terör örgütü listesine aldığı bir örgüt ile kurban kesimini yerine getiren kişiyi aynı kefeye hiç kimse koyamaz. Buna hiçbir şekilde hakkı yok ve bireysel olarak ben de kurban kesen biri olarak bunla alakalı suç duyurumu gerçekleştiriyorum" dedi.Ünlü sanatçı Leman Sam'ın attığı tweet sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
AiLE BOYU iSLAM DüŞMANLIĞI
Öte yandan, şarkıcı aynı zamanda Leman Sam'ın kızı olan Şevval Sam da daha önce başörtüsüyle ilgili garip açıklamalarda bulunmuştu. ŞevvalSam, başörtüsü takan bir öğrencinin sorusuna verdiği yanıtta başörtüsü konusunda 'o benim için tekstil malzemesi ' tabirini kullanmıştı.
Sam, "Öyle bir gün gelecek ki, bir gün insanların başörtüsü takmadığı yani bunun şeklen gerekli olduğu ve insanlık düzeyinin değişmesiyle buna ihtiyaç kalmayacağını düşünüyorum. Örtünmeye karşı değilim, tek din vs bunlar bana uzak şeyler, benim inancım tasarımcıya dair. Bütün bunlar sonradan üretildi, o benim için tekstil malzemesi, dünyaya geldiğinde insan çıplaktı, bütün bunlar sonradan ortaya çıktı. Bazı çevreler tarafından başörtüsü ideolojik amaçlar için kullanılınca kadınlar kendi aralarında bölündüler. 20 sene önce bu gündeme getirilmeseydi, bugün bir problem olarak karşımıza çıkmazdı." demişti.
TWiTTER'DA TEPKİ TOPLADI
Leman Sam'a gelen tepkiler Twitter'da da devam etti. Twitter kullanıcıları "EtyeLeman SAMandeğil" hastagiyle tepkilerini gösterdi.
İşte o tweetlerden bazıları:
Takvim.com.tr
kalan karakter 1000
Dini inancımız olduğu için kurban kesiyoruz siz birkere kurbanın ne anlama geldiğini biliyormusunuz Kurban Müslümanlara farz sizin gibi dinsiz imansızlarda patapatsız konuşurlar. UTANMAZ ARSIZ MÜBTEZEL..
Yazıklar olsun sizin gibilere. Daha Düne kadar binlerce flilistinli kurban edilirken,onbinlercesi yaralanırken,binlerce ev ve işyeri yıkılırken ,yine 20 yıldan bu yana on milyon müslüman öldürülürken neredesin müsveddesi sanatçı.....sen daha önce de hac ile alakalı terbiyesiz sözler etmiştin.... Sen kimsin yaaa...yarın başınıza bir şey gelir yine müslüman zarar görür.....milletin dininden sana ne be kadın,sana ne .. Hiç bir müslüman size tenezzül edip karışmazken sen kim oluyorsun,Kızın baş örtüsüne BEZ PARÇASI diyor..yüzünüze tükürsek tükürüğe yazık....
bu leman sam denen insan müsvettesine kızamıyorum zira bu beyinsiz karıya müslümanlığı öğretemediğimiz için suçu kendimizde aramalıyız
leman samın bu düşüncelerini yadırgamamak lazım zira cahil insanlarla tartışmanın bir anlamı yoktur bu dinsiz imansız karıya müslümanlığı öğretemediğimiz ayıp bizimdir
tuvalet kağıdı müsvettesi
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