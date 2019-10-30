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  • Son Güncelleme: 30.10.2019 19:20

'da "babalık davası" mezar açtırdı

'un Bafra ilçesinde, 24 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı. Alınan kemik parçası, Samsun Kurumuna gönderildi.

Babalık davası mezar açtırdı

Alınan bilgiye göre, 1995 yılında hayatını kaybeden M.D'nin kızı olduğunu iddia eden N.G, babalık davası açtı. Bafra görülen davada, mahkeme heyeti ölen kişiden DNA örneği alınmasına karar verdi.

Kararın ardından M.D'nin Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'ndeki kabri, savcılık denetiminde açılarak kemikten örnek alındı.

Alınan kemik parçası, Kurumuna gönderildi.

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