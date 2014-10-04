Sanatçı geçinen Leman Sam, Kurban Bayramı'nı kutlayan milyonlarca Müslümanı terör örgütü IŞİD ile bir tutarak yine tepki çekti.
Leman Sam, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor."
HAC VE UMREYE GİTMEM ARAPLAR KAZANMASIN
Leman Sam, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:
"Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor."
HAC VE UMREYE GİTMEM ARAPLAR KAZANMASIN
Leman Sam daha önce de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Sam, "Kim ne isterse onu yapsın ben hacca ve umreye kesinlikle gitmem, Araplara para vermek istemiyorum" demişti.
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işid aslında senin gibi kefereleri kesse biraz pisliklerden kurtulmuş oluruz. olmasa
Bu milleti hem Türk lük yönünden hem de inanç yönünden bölmeye çalışan öyle mahluklar var ki ellerinden ne geliyorlarsa yapıyorlar ama bu güzel ülkemizi bölemiyorlar bunlar inançsız kafirler dinimiz öyle diyor inanmayan kafirdir. HZ .İBRAHİM A.S oğlu İSMAİL LE ALLAH,A kurban etmeye götürdüğünde ALLAH CC HÜ GÖKTEN MELEKLERİ VASITASI İLE KURBANLIK KOÇ İNDİRİYOR VE İSMAİL AS.KURTULUYOR insanlığı ALLAHA teslimiyetin anlamını bu olaydan anlıyoruz sizler inancın ne olduğunu bilmediğiniz gibi başkaların inancını burnunuza sokuyorsunuz şarkı söylüyorsunuz kıvırtıyorsunuz size karışan oluyor mu size hakaret eden oluyor mu da siz kimsiniz de bu milletin inancını karışıyorsunuz işte bu ülkede asıl yobaz geri kafalı siz ve sizin gibi düşünüp hakaret edenler nerden geldiğini nasıl dünyaya geldiğini öğren ondan sonra konuş düşünmeden konuşanlara mahluk deriz .
aslında onun söylemek istediği,avrupadaki,vahşi kıyımlarla ilgili,matadorlar zevk ve spor için eziyet ediyorlar,halka daha iyi hizmet edebilmek için sütü bırakmış buzağıları döve döve öldürüyolar çünkü eti daha yumuşak oluyomuş,fok balıklarını su içinde çapalarla öldürüyolar,müslümanların tamamı diyemem ama ülkemizde yıllık et et tüketimi 12 ile 16kg arası avrupada 40 kg amerikada 60kg eziyet çektirerek öldürmek çabası
araplar dediğine göre ırkçı ,kurban kesimine karşı inançsız aydınım diye böbürleniyor yobaz kendini bilmez aşağılık biri tebiyesiz mahlük
İnaçsızların müslümanlara kin kusması ile işid ve zalim İsrail arasında hiç bir fark yok.Et yemiyorsan,yediğin sebze ve meyvalarda canlıdır.Hücresi olan beslenen ve büyüyen canlılardır.Bunlar Allahın kanunlarına karşı gelmesi ile tam bir mahalle baskısı yapıyorlar.Allah ıslah etsin.Bunların şerrinden Allah müslümanları korusun.
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