Sanatçı geçinen Leman Sam Kurban Bayramı'nı kutlayan milyonlarca Müslümanı terör örgütü IŞİD ile bir tutarak yine tepki çekti."Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor."

HAC VE UMREYE GİTMEM ARAPLAR KAZANMASIN

Leman Sam daha önce de skandal açıklamalarda bulunmuştu. Sam, "Kim ne isterse onu yapsın ben hacca ve umreye kesinlikle gitmem, Araplara para vermek istemiyorum" demişti.