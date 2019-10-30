Son dakika bilgisine göre, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 24. duruşması bugün görüldü. Duruşmada davada yargılanan sanıklar hakkında bütün tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 171 sanık ile avukatları katıldı. Davada birçok sanığın tahliye talepleri oldu.

REDDEDİLDİ

Bugün 24. duruşması gerçekleştirilen davada tahliye talebi olan bütün sanıkların talepleri reddedildi.