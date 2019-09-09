Seçim çalışmalarından bu yana israf algısı yaratmaya çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana araç kiralama maliyeti dikkat çekti. Hizmet araçlarını israf diyerek Yenikapı'da sergileyen İmamoğlu'nun 5 aylık süreçte sadece İSKİ için araç kiralamaya harcadığı miktar, 16 milyon lirayı aştı. AK Partili İBB'de İSKİ yönetimi 2 yıllığına yaptığı ihale için 34 milyon TL harcamada bulunurken İmamoğlu'nun sadece 5 ay için 16 milyon TL'yi aşkın bir harcama yapması gözlerden kaçmadı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihtiyaç fazlası araç olduğu gerekçesiyle algı yaratmaya çalışan ve önceki yönetimi ağır bir şekilde suçlayan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, koltuğa oturur oturmaz belediye iştiraki İSKİ'ye kiralaması yapılan araçlarda israfa tavan yaptırdığı ortaya çıktı. Açık ihale usulüyle yapılması gereken ihale "teklif yok" denilerek iptal edildi. Pazarlık Usulü'ne dönen ihale sonucunda kesenin ağzı açıldı, sözleşme imzalanan Grup Temizlik Oto Kiralama A.Ş adlı firmaya 16 milyon 709 bin 550 TL ödeneceği taahhüt edildi.

"İMAMOĞLU'NUN TASARRUFTAN ANLADIĞI İSRAF MI"

AK Partili İBB'de İSKİ yönetimi, 2 yıllığına yaptığı kiralamada 34 milyon 267 bin 50 TL harcamada bulunurken, CHP'li İmamoğlu döneminde ise sadece 5 aylık yapılan pazarlık usulü ihale sonucunda kesenin ağzı açıldı, sözleşme imzalanan firmaya 16 milyon 709 bin 550 TL ödeneceği taahhüt edildi. İki dönem arasındaki fark ise "İmamoğlu'nun tasarruftan anladığı israf mı" sorgulamasını akıllara düşürdü. İmamoğlu'nun hizmet yerine algı operasyonunu tercih etmesi tepkilere neden olurken, şova dönüştürdüğü israf politikasının ters tepmesi ayrı bir gündeme dönüştü.

İŞTE AK PARTİ ARAÇ KİRALAMA FİYATI

AK Parti döneminde: 1.400.000 TL

CHP döneminde: 3.341.800 TL