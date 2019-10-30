DİRENİŞ RUHU YAŞIYOR
Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm dünyaya net mesajlar gönderdi: Türkiye, kendi milli güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseden icazet almayacağını göstermiştir. Bu ülkeye ve millete düşmanlık edip de iflah eden yoktur. Milletimizin içine fitne sokma çabaları beyhudedir.
Erdoğan, Anıtkabir'e çıktı. Cumhuriyetimiz'in kurucusu Atatürk'ü andı. Özel deftere şöyle yazdı: Direniş ruhu ile mücadelemizi sürdürüyoruz.
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ
Cumhuriyetimiz 96 yaşına girdi. Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, "Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
BİZ KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ
Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Külliye'de kabul töreni düzenledi.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende konuşan Erdoğan, önemli mesajlar verdi: Türkiye kendi milli güvenliği söz konusu olduğunda, kimseden icazet almayacağını göstermiştir. Bu ülkeye ve bu millete düşmanlık edip de iflah eden yoktur. Milletimizin içine fitne sokma çabaları beyhudedir. Barış Pınarı Harekatı için bizi arayan Batılı liderlerinden neredeyse hiçbiri terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen çoğu çocuk, kadın 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimiz ile ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır. Bizi arayanlar ise sadece teröristleri korumak, kurtarmak ve savunmak için nefes tükettiler. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır.
Erdoğan daha sonra Doğu Akdeniz, Diyarbakır, Resulayn, Tel Abyad'taki askerlere canlı bağlantı yaparak başarılar diledi.
Erdoğan, dört ayrı noktadaki komutanlarla canlı bağlantı yaptı.
Törene Burak Özçivit, Hülya Koçyiğit, Burak Kut, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Metin Şentürk, Serdar Gökhan da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.
ATA'YA KOŞTULAR
Resmi törenin ardından halka açılan Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı. Genç-yaşlı binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.
2 BİN KİŞİ ZEYBEK OYNADI
İzmir Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllü aynı anda zeybek oynadı. Ekip, vatandaşlardan büyük alkış aldı.
Kırklareli'de 7'den 70'e herkes bayramı büyük bir coşkuyla kutladı.
Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. 3 bin öğrenci, gaziler ve şehit aileleri bayraklarla yürüyüş yaptı.
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